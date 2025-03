Dilei.it - Sara Scaperrotta e Nicolò Zaniolo, la romantica proposta di nozze: “Ora e per sempre”

presto sposi. Dopo una storia d’amore che li ha visti protagonisti di alti e bassi, l’attaccante della Fiorentina ha fatto la fatidicadialla sua amata, scegliendo un giorno speciale: quello del suo 27esimo compleanno. Una serata speciale, immortalata in alcuni scatti che la coppia ha prontamente condiviso su Instagram, scatenando i commenti dei fan.pronti alleUnacena a lume di candela in uno splendido ristorante affacciato sull’Arno ha fatto da sfondo a un momento che certamente perresterà indelebile. Il compagnoha approfittato dei festeggiamenti per il suo compleanno per farle la fatidica. E lei, ovviamente, ha detto Sì. Visualizza questo post su Instagram La coppia ha condiviso su Instagram alcuni scatti della cena, inclusi quelli che immortalano il calciatore in ginocchio davanti alla sua amata, nell’atto di porgerle l’anello.