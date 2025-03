Ilfattoquotidiano.it - Saputo: “Thiago Motta? Mi fa pena. È lui che ha voluto andare alla Juve e mi ha deluso. Il Bologna è fortunato ad avere Italiano”

pare non aver lasciato un bel ricordo nemmeno a, dove almeno sul campo ha ottenuto risultati incredibili. Il presidente Joeya OmniNews ha confessato di essere rimasto “da ciò che è stato fatto da parte dellae di”, ovvero dal modo in cui il tecnico se n’è andato. “Non mi è piaciuto comeci ha lasciati, perché è lui ad essere andato via, non siamo stati noi a cambiarlo: io avrei continuato. Non ho apprezzato il suo modo e quello di chi lo ha preso: delusione“: parole nette a pochi giorni dall’esonero dida parte dellantus. Se il tecnico italo-brasiliano sta passando un brutto momento, ilsi gode invece il quarto posto con Vincenzo: “Siamo stati fortunati a trovare un allenatore che ha i valori che volevamo”, l’ulteriore frecciatina di