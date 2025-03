Ilnapolista.it - Saputo su Thiago Motta: «Deluso dai modi con cui se ne andò dal Bologna. Fortunati a trovare Italiano»

Non è decisamente un buon periodo per. Dopo l’esonero dalla Juventus, il tecnico italo-brasiliano incassa anche le critiche del presidente del, Joey, il quale è tornato a parlare del divorzio della scorsa estate.Leggi anche: L’Atalanta sta pensando aper il post Gasperini (Sportmediaset)Le parole disuDi seguito le parole del numero uno dei felsinei ai microfoni di “OmniNews”:«Il cambio di allenatore? Non l’abbiamo cambiato, ci tengo a sottolinearlo: è stato lui che ha deciso di partire. Abbiamo cominciato da una base abbastanza forte ma abbiamo lavorato per creare ciò che abbiamo creato. È lui che è andato e noi siamo statiad aver trovato un allenatore che ha voluto continuare a lavorare con noi per la squadra che abbiamo adesso.