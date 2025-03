Juventusnews24.com - Saputo confessa su Thiago Motta: «Deluso dal suo addio, è stato lui a volersene andare. Ma mi dispiace dell’esonero alla Juventus, so che lavoratore è»

di RedazioneNews24, presidente del Bologna, è tornato a parlare così di. Queste le sue parole sull’ex tecnico dellaA OmiNews, Joeyè tornato a parlare così di, ex tecnico della. Le dichiarazioni del presidente del Bologna.PAROLE – «Non siamo stati noi a cambiare. Èlui a. Io avrei continuato, anzi sono anche rimasto male dal modo in cui è successo tutto: sono un tipo appassionato, do tutto per questi colori, e sono rimastoda ciò che èfatto dae dal club che l’ha preso. Ma questa è la vita. Esonero dJuve? Mi. So cheè: sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene. Ho conosciuto anche il suo staff: tutte bellissime persone. In un grande club come laperò, che ha speso tanto per ottenere subito risultati, non basta essere quarti e in corsa nella lotta Champions.