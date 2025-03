Internews24.com - Santiago Gimenez lancia la sfida all’Inter: «Voglio un titolo col Milan, sono qui per questo! Non vedo l’ora di giocare il derby. Vi svelo il mio obiettivo»

di RedazioneL’attaccante del, ha parlato degli obiettivi personali e di squadra per il finale di stagione, a partire dalcontro l’InterIntervistato dal Corriere della Sera,ha tracciato un bilancio dei suoi primissimi mesi al, parlando degli obiettivi personali e di squadra perfinale di stagione. Il centravanti messicanolaper il doppio confronto in semifinale di Coppa Italia.CONDIZIONI – «Tutto a posto, sto bene. Domenica a Napoli ci sarò.al Maradona? Maradona non è solo degli argentini, è un patrimonio mondiale. Sarà un’emozione pazzescanello stadio che ha il suo nome. Vincere aiuta a vincere. Ora però unlocolqui per».OBIETTIVI – «Quarto posto possibile? Sì.