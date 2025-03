361magazine.com - Santa tenerezza di Dente è l’antidoto all’inebetente allegrezza

Come immagino si evincerà dal modo in cui scrivo ho studiato Storia Moderna presso l’Università Alma Mater di Bologna. Lo so, il rigore scientifico tipico di chi ha appreso passato giorni e giorni a consultare documenti, incrociando dati, è la mia cifra distintiva, non vi sarà sfuggito. Del resto ho studiato Storia Moderna presso l’Università Alma Mater di Bologna perché me lo ha suggerito il mio professore di Storia al liceo, don Celso Battaglini, era un prete, il quale dirigeva un piccolo giornale diocesano, e io volevo fare il giornalista, come non fidarmi di lui? Ora sono qui, e dopo quasi trent’anni che faccio questo mestiere non sono neanche pubblicista, perché mi è sempre parso che, per dirla parafrasando Groucho Marx, entrare in un albo che accogliesse uno come me tra i suoi iscritti non mi interessava, ma resta che quegli studi ho fatto.