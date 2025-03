Romadailynews.it - Sanità: sindacato Nursing Up, nel Lazio infermieri in stato di agitazione

IlUp ha proclamato lodinella Regionein risposta alla sospensione delle indennità per i professionisti del pronto soccorso richiesta paradossalmente da un’altra sigla delle professioni sanitarie, il Nursind. Il provvedimento, accolto e firmato nel febbraio scorso dal Presidente Rocca, ha scatenato dissenso tra i lavoratori, già provati dalla carenza di personale.Francesco Sciscione, Responsabile RegionaleUp, denuncia: «Il personale dei pronto soccorso è diminuito tra il 5 e il 10% sul territorio, mentre il Giubileo richiedeva un doveroso e urgente rafforzamento degli organici. La sospensione delle indennità è un duro colpo alla già fragilelaziale, per i professionisti e per la qualità delle cure».IlUp chiede la revoca del provvedimento e l’erogazione di un acconto sulle spettanze arretrate, sottolineando che la decisione è un atto incomprensibile che penalizza i lavoratori e mette a rischio il sistema di emergenza-urgenza.