Ilrestodelcarlino.it - Sanità, nuova aggressione. Stavolta è toccato al Sert: ufficio semidristrutto e paura

Si è chiuso con unsemidistrutto e un computer da buttare il grave episodio di che martedì mattina è avvenuto aldi Ascoli. Un paziente in cura ha tentato di appropriarsi del dispenser dal quale i sanitari stavano attingendo il medicinale che gli è stato prescritto e che deve ritirare ogni giorno. Pronta la reazione delle guardie giurate presenti che, tuttavia, sono state aggredite nel momento di massima tensione. Al momento dell’episodio erano presenti due medici, due infermieri, l’assistente sociale, 5 operatori oltre alle due guardie giurate. "Si tratta dell’ennesimo episodio che mette in luce la carenza dell’apparato di protezione dei sanitari che operano ogni giorno al servizio dei pazienti" commenta la dottoressa Fabiana Faiella dell’Esecutivo Nazionale di Anaao Assomed e membro della segreteria regionale in servizio aldi Ascoli.