Sport.quotidiano.net - Sangiovannese. Mister Deri si presenta e appare fiducioso

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arezzo, 27 marzo 2025 – Alessandro, nuovo allenatore della, ieri ha diretto il suo primo allenamento. Il tecnico, classe 1981, si èto alla stampa. Reduce dalle esperienze sulle panchine di Certaldo, Gambassi, Colligiana, Badesse e Ponsacco,arriva a San Giovanni Valdarno con l’obiettivo di risollevare gli azzurri in questa delicata fase della stagione. “Sono qui per fare del mio meglio - ha detto- in un ambiente importante che conosco. Credo che ci siano i presupposti per ottenere la salvezza e sono pronto a mettere a disposizione le mie qualità per raggiungere questo obiettivo”. La, attualmente al 14° posto in classifica con 32 punti, condivide la posizione con il Figline ed è ad una sola lunghezza dall’Aquila Montevarchi, che si trova appena fuori dalla zona playout.