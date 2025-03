Internews24.com - Sanchez salta Inter Udinese? Arriva il comunicato ufficiale sull’ex nerazzurro

di Redazionenon ce la fa: l’attaccante cilenola gara. Ildel club friulanoAltro stop per Alexis, l’ex attaccantenon sarà della sfida. Durante l’impegno con la sua nazionale, l’attaccante cileno ha accusato un trauma distrattivo al soleo del polpaccio sinistro.IL– «Calcio comunica che Alexis Sánchez ha riportato, durante l’impegno con la propria nazionale, un trauma distrattivo al soleo del polpaccio sinistro. Il calciatore sarà valutato nelle prossime settimane dallo staff sanitario». L’exsalterà la sfida da grande ex in seguito a un trauma distrattivo al muscolo soleo del polpaccio sinistro che lo costringerà ad un nuovo lungo stop.Buone notizie, invece,no in casa friulana da Florian Thauvin che oggi si è allenato ancora a parte, ma che dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già dalla giornata di domani ed essere quindi nuovamente schierato accanto a Lucca al centro dell’attacco a San Siro.