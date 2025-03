Puntomagazine.it - San Pietro a Patierno: ragazzo di 14anni muore dopo aver accusato un malore a scuola calcio

Tragedia nelgiovanile:a 14 anni Diego De Vivo.in campo prima dell’allenamento: inutili i soccorsiUn dramma sconvolgente ha colpito il mondo delgiovanile: Diego De Vivo, 14 anni, promettente calciatore della zona flegrea, ha perso la vita a Napoliessere stato colto da unimprovviso. La tragedia si è consumata ieri sera sul campo di unain strada comunale Selva Cafaro, nel quartiere San, alla periferia settentrionale della città.Ilsi trovava sul terreno di gioco in attesa dell’inizio dell’allenamento quando haunsotto gli occhi increduli dei genitori, presenti a bordo campo. Nonostante i soccorsi immediati, per Diego non c’è stato nulla da fare: il primo esame ha evidenziato un arresto cardiocircolatorio come causa del decesso.