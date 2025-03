Sport.quotidiano.net - San Giovanni, è qui la festa. L’Omag Mt entra nella storia e realizza il sogno più grande: la promozione in A1 ora è realtà

San3 melendugno 0 OMAG MT SAN: Ortolani 16, Nicolini 4, Valoppi (libero), Ravarini ne, Consoli 9, Piovesan 2, Parini 11, Meliffi (libero) ne, Bagnoli, Monti ne, Sassolini 2, Clemente ne, Nardo 13, Merli. All. Bellano NARCON VOLLEY MELENDUGNO: Badalamenti, Caracuta, Ferrario (libero), Passaro 1, Biesso 5, Joly 5, Andrich 8, Fioretti, D’Onofrio (libero), Tanasse 8, Maruotti 2, Polina 8, Riparbelli 3. All. Giunta Arbitri: Erman e Viterbo Parziali: 25-16; 25-17; 25-19 di Luca Pizzagalli Sandella pallavolo riminese ed il prossimo anno rappresenterà in serie A1 l’intera Emilia-Romagna del volley femminile. Unsportivo si èto ieri sera al PalaMarignano a coronamento di 9 anni di crescita continua di una società che è riuscita a vincere due Coppe Italia di A2 (una proprio quest’anno) e ad arrivare fino alla A1 dalle serie minori.