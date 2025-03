Lopinionista.it - Salvini: “Questo governo è nato per difendere il made in Italy”

ROMA – “Quasi tutti hanno difficoltà a livello europeo perché questa Unione è veramente nata male eperilinda tutti i punti di vista, io sulle infrastrutture, sui porti, sulle strade, sulle ferrovie, Francesco sull’agricoltura, diciamo che c’è tanto da cambiare”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo, rispondendo ai giornalisti sulle difficoltà degli agricoltori a livello europeo, nel corso della sua visita al villaggio ‘Agricoltura È’ allestito a Roma in piazza della Repubblica.Sulla minaccia dei dazi,ha risposto: “E’ nostro dovere lavorare per evitare guerre commerciali e lo stiamo facendo”. Per il ministro delle Infrastrutture bagno di folla e selfie tra gli stand del villaggio agricolo, tra cui anche quello di Ita, accompagdal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.