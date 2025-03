Quifinanza.it - Salute dei denti, perché è importante iniziare fin da bambini e a cosa stare attenti

Leggi su Quifinanza.it

Partiamo da una curiosità. Chi ha detto che il neonato è completamente sdentato? A volte, pur se raramente, non appena il bimbo è venuto al mondo ha già un dentone, che fa bella mostra di sé nella parte anteriore della bocca. Si chiama dente “natale” e si forma in anticipo, già nell’utero. Stiamo parlando ovviamente di un caso da raccontare. Più in generale, in genere, ida latte compaiono verso i sei mesi di vita. Quasi sempre i primi a svilupparsi sono gli incisivi inferiori, poi gli incisivi laterali. A un anno si sviluppa il primo molare, a diciotto mesi il canino e verso i due anni il secondo molare. A tre anni la formazione della dentatura decidua è completata. Ma attenzione: ida latte vanno seguiti con attenzione. E soprattutto occorrono sempre controlli su misura per lapresente e futura della bocca e della dentatura.