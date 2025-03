Ilrestodelcarlino.it - Salta il consiglio comunale e la Lega attacca: "Dov’è la trasparenza?"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la riunione deldi Cattolica calendarizzata per fine marzo e scoppia la polemica, con lache va all’attacco. "Quando unsmette di riunirsi con regolarità o non porta avanti proposte è inevitabile interrogarsi sullo stato di salute dell’amministrazione– dice Marco Cecchini, consigliere comunal– ilè l’organo centrale della democrazia locale, il luogo dove si discutono e approvano le scelte fondamentali per la città. Se viene meno la sua funzione, le conseguenze sono gravi: mancanza di, assenza di programmazione e una città che resta ferma al palo. Come è possibile che non si abbia nulla da discutere? Perché l’amministrazione Foronchi ha smesso di deliberare? Mancano le idee chiare? Vi sono tensioni interne alla maggioranza o è una strategia per evitare il confronto attraverso interrogazioni e mozioni?".