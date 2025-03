Ilgiorno.it - Salone, incubo dazi e caro-stanze. Spunta nel Cortile d’Onore a Brera la libreria di luce della star Es Devlin

Mentre gli affitti triplicano per effettoDesign week, e nubi nere si addensano all’orizzonte, fra guerre e l’incognita, ildel Mobile Milano comincia a fare il conto alla rovescia, in vista dell’apertura dei cancelli a Rho Fiera dall’8 al 13 aprile. E si completa, tassello dopo tassello, il ricco palinsesto culturale. Ilsceglie ancora una volta un luogo simbolo come ilPinacoteca diper celebrarlo con l’installazione Library of Light, dell’artista britannica Es, una ““ per le sue installazioni luminose. A fare l’annuncio ieri è stata la presidente del, Maria Porro. L’opera è una scultura dalla forma circolare, già in fase avanzata di realizzazione, unacon scaffali luminosi e un pavimento leggermente rotante: i visitatori (ingresso libero, dal 7 al 21 aprile) potranno camminarvi attorno, seguendo la scia di parole e ascoltando letture "recitate".