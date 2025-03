Salone del Camper 2025 | lusso libertà e viaggi senza confini

Leggi su .com

(Adnkronos) – Il turismo innon è più solo una scelta alternativa: è un vero stile di vita. Sempre più italiani ed europei scelgono la strada come casa, alla ricerca di esperienze autentiche edi movimento. Ildel, in programma dal 13 al 21 settembre alle Fiere di Parma, celebra .L'articolodelproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?