Lapresse.it - Salmo, ‘Ranch’ è il nuovo album del cantautore rapper

Dopo giorni di indizi e spoiler disseminati sui social e per le vie della città hanno mandato i fan in fibrillazione,ha annunciato il suo, in uscita per Columbia Records/Sony Music Italy e disponibile in pre-order. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@lebonwski) Disponibile in sei formati – CD, CD autografato Esclusiva Sony Music Store, LP Brick Red, LP Brown Autografato Esclusiva Discoteca Laziale, LP Autografato Cream White Esclusiva Amazon.it, LP Oxblood Autografato Esclusiva Sony Music Store – ognuno con un artwork dedicato, pensato per immergersi completamente in questoviaggio sonoro e visivo,è un disco che racchiude intuizioni, stili e contaminazioni che hanno ispiratonegli ultimi anni, un lavoro che promette di scuotere ancora una volta la scena musicale italiana.