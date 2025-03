Zon.it - Salerno, al Teatro La Ribalta workshop con grandi maestri di teatro

Leggi su Zon.it

Come ogni anno, ilLadidedica alcune giornate alla formazione e aiintensivi condel. Quest’anno, l’appuntamento è con l’insegnante Lina Salvatore per HUIT LEÇONS, un’immersione totale nel metodo Feldenkrais, pensata per attori e artisti desiderosi di esplorare il corpo, il movimento e la consapevolezza di sé.L’evento si svolgerà presso ilLaquesto weekend:Sabato 29 marzo 2025: dalle 15:00 alle 20:00 (5 ore)Domenica 30 marzo 2025: dalle 10:00 alle 14:00 (4 ore) e dalle 15:00 alle 19:00 (4 ore)Totale: 13 ore di formazione intensiva.Un viaggio nel movimento: Agire, sentire, pensareIlHUIT LEÇONS ripercorre le otto celebri lezioni ideate da Moshe Feldenkrais nel 1978 per gli attori del leggendario Théâtre des Bouffes du Nord di Peter Brook a Parigi.