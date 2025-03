Nerdpool.it - SaldaPress – Gli ospiti della XXXIV edizione di Romics e tutte le anteprime

L’primaverile di, dal 3 al 6 aprile, è per la casa editriceun appuntamento imprescindibile, durante il quale il pubblico ha la possibilità di incontrare gli autori e scoprire in anteprima le numerose pubblicazioni anche invariant.Grazie alla presenza di Jakub Rebelka, per la prima volta in Italia, sarà presentato in anteprimail graphic novel L’ultimo giorno di H.P. Lovecraft, un capolavoro pittorico scritto da RomauldGiulivo e che racconta le ultime ore di vita dello scrittore di Providence durante un misteriosoviaggio – interiore ed esteriore – assieme a un personaggio di sua creazione, Randolph Carter.Oltre che nelle sessioni di firmacopie, Rebelka incontrerà il pubblico durante un panel dedicato alsuo fumetto domenica 6 aprile alle ore 12.15 al pad.