Agi.it - Salari troppo bassi, protestano gli infermieri lombardi

Leggi su Agi.it

AGI - Protesta deglisotto Palazzoa. Una cinquantina di lavoratori, rappresentati da Nursing Up, si sono riuniti questa mattina, con bandiere e tamburi, per chiedere un incontro all'assessore al Welfare Guido Bertolaso. Glichiedono migliori condizioni di lavoro e a Bertolaso di farsi portavoce col Governo su questo e altre questioni. Le Richieste del Sindacato Nursing Up "Noi abbiamo organizzato questa manifestazione per dire la nostra sul contratto nazionale, bocciato da alcune sigle sindacali, tra cui anche la nostra - ha spiegato Mauro D'Ambrosio, segretario provinciale Milano di Nursing up - perché non ha avuto rispetto per quelli che sono stati un volta gli eroi della pandemia. A distanza di cinque anni non è cambiato assolutamente nulla, anzi le condizioni di lavoro sono peggiorate, abbiamo una carenza di organico enorme, non abbiamo avuto un aumento della retribuzione adeguato quanto meno alla media europea.