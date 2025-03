Padovaoggi.it - Sala operativa regionale della protezione civile, botta e risposta tra Fns Cisl e l'assessore Bottacin

Leggi su Padovaoggi.it

«La Fns - Federazione nazionaleSicurezza diVeneto esprime totale disapprovazione per le dichiarazioni rilasciate da Gianpaolocin,all'Ambiente e allaRegione del Veneto, in particolare per quanto riferito rispetto alle situazioni di emergenza o.