Latinatoday.it - Sagra del Carciofo di Sezze: al via la 54° edizione

Leggi su Latinatoday.it

È ormai tutto pronto per la 54°di una delle manifestazioni più amate della primavera nella provincia di Latina: ladeldi.Anche quest’anno laraddoppia: non sarà una sola domenica di festa ma un intero fine settimana per celebrare una delle più gustose.