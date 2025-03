Unlimitednews.it - SACE, nel 2024 mobilitazione di 60 miliardi per 60mila imprese

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, confermando l’andamento positivo delle attività die superando i target del Piano Industriale 2023-2025. In un contesto economico complesso segnato da incertezza e rapidi cambi di scenarioha consolidato il suo ruolo come partner per la crescita delleitaliane e del Sistema Paese rafforzando il proprio impegno a supporto dei progetti e degli investimenti in Export e Innovazione. Nelha mobilitato 58di euro (+6% rispetto al 2023) e ha supportato circa 60.000(+20%).Un risultato che fa salire gli interventi complessivi didall’inizio del Piano Industriale 2023-2025 a 113di euro, che hanno generato un impatto di 280di euro sul sistema produttivo, contribuendo a creare e mantenere oltre 1 milione e 500 mila posti di lavoro.