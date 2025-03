Ilfattoquotidiano.it - Sabrina Carpenter a Milano: “Più dell’Italia amo solo gli italiani”. Dall’arresto dei fan alla Juno Position sul palco, i momenti che ricorderemo dal concerto

Ogniha “quel momento”: il momento che i fan aspettano più di ogni altro, che fa tremare il parterre dall’eccitazione e che diventerà virale sui social. Nel caso diè abbastanza semplice riconoscerlo: a metà della sua hitil pubblico urla impazzito (più di quanto faccia per tutto il) mentre lei corre su una piattaforma per mimare una nuova.posizione sessuale. Sì, avete letto bene: benvenuti allo Short’n’Sweet Tour, che ha appena fatto tappa all’Unipol Forum di.Chi èMa andiamo per gradi. Breve agiografia diper chi è appena tornato da Marte o non ha avuto accesso a Internet negli ultimi due anni. Ex stellina di Disney Channel classe 1999,è una delle più apprezzate cantautrici pop di nuova generazione.