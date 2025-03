Lanazione.it - Sabato sera “in Viaggio” con la musica

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 27 marzo 2025 –“in” con laIl Rotary Club Cortona Valdichiana organizza unata di beneficenza29 marzo 2025 al Teatro Spina di Castiglion Fiorentino. L’occasione nasce dalla volontà di organizzare una raccolta fondi che possa essere utilizzata dal Club per i molteplici service che porta avanti sul territorio di pertinenza. Ricordiamo che i Comuni che afferiscono al Rotary Club Cortona Valdichiana sono Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano e Monte San Savino, quindi un territorio assai vasto e complesso. Per questa ragione gli sforzi che il ROTARY club Cortona Valdichiana fa per essere presente e supportare iniziative di vario tipo, da quelle socio-sanitarie a quelle più espressamente culturali, sono molti e necessitano di numerose risorse.