Thesocialpost.it - Russia-Ucraina, a Parigi il summit a 31. Crosetto: “No a scenari bucolici, c’è chi si prepara alla guerra”

, il conflitto nel cuore del continente continua a essere al centro dell’agenda politica internazionale, con l’Europa impegnata a sostenere Kiev e a delineare strategie per garantire la sicurezza comune. In questo contesto, oggi asi è aperto il vertice sulla pace e la sicurezza per l’, organizzato all’Eliseo, con la partecipazione di 31 Paesi.Il vertice di, chi c’è con Macron e Zelenskyriunione, presieduta dal presidente francese Emmanuel Macron e dal leader ucraino Volodymyr Zelensky, hanno preso parte 27 capi di Stato e di governo. Tra loro, Giorgia Meloni, a rappresentare l’Italia, insieme ai leader di 23 Stati membri dell’Unione Europea. Presenti anche tre Paesi non appartenenti all’UE – Regno Unito, Norvegia e Islanda – oltre al presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, epresidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen.