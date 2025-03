Russia, la giornalista Maria Ponomarenko di nuovo condannata dopo il tentato suicidio in carcere

Leggi su Open.online

Il 17 marzo, in, lahailin, cercando di tagliarsi le vene,essere stata arrestata nel 2022 e successivamentea 6 anni di reclusione per un post Telegram contrario alla propaganda del Cremlino. Come ben riportato da Amnesty International,aveva osato raccontare la verità sul «bombardamento del teatro di Mariupol, in Ucraina, da parte delle forze russe, con un breve commento che denunciava la morte dei civili che erano rifugiati all’interno». Oggi, come riportato dal media indipendente russo Sota Vision,è stataa un altro anno di reclusione con l’accusa di aver aggredito due ufficiali come reazione per i maltrattamenti subiti.Come raccontato da Sota Vision nel lungo post su X,si era rifiutata di comparire davanti a una commissione disciplinareessersi lamentata di essere senza scarpe.