Quotidiano.net - Rubio, finora revocati oltre 300 visti a studenti pro Gaza

Il segretario di stato Marcoha riferito che il totale deiaglipro"potrebbe essere di300". "Vi abbiamo dato un visto per venire a studiare e ottenere una laurea, non per diventare un attivista sociale che distrugge i nostri campus universitari", ha detto. "Se vi abbiamo dato un visto e poi decidete di farlo, ve lo toglieremo".