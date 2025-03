Bergamonews.it - Rubano una bici da mille euro ad un anziano, i carabinieri lo aiutano a ritrovarla

Leggi su Bergamonews.it

Una storia a lieto fine. Protagonista unsignore al quale il 22 marzo era stata rubata unacletta elettrica del valore di 1.000ad unche se ne serviva per fare la spesa e per altri spostamenti quotidiani. Si è rivolto aiper denunciare il furto e lo stesso giorno i militari della Tenenza di Zingonia sono riusciti ad individuare il veicolo, che era munito di un dispositivo di localizzazione.I, durante il servizio perlustrativo, hanno scovato laall’interno di un casolare abbandonato in Bottanuco. Lacletta è stata quindi riconsegnata al proprietario, con suo grande sollievo e gratitudine verso l’Arma. Sono in corso gli accertamenti tesi all’individuazione del responsabile.