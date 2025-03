Bergamonews.it - Rubano capi di abbigliamento all’Ipercoop di Crema, denunciati tre bergamaschi

. Si sono aggirati tra le corsie del supermercato, rubandodi abbiggliamento per un valore di circa 300 euro. I carabinieri della Radiomobile dihanno denunciato tre persone, due uomini di 36 e 32 anni e una donna di 38 anni, tutti con precedenti di polizia e residenti o domiciliati in provincia di Bergamo, per tentato furto aggravato al supermercato Ipercoop di.L’episodio nel pomeriggio del 26 marzo, intorno alle 15. La pattuglia dei militari è stata allertata dagli addetti alla vigilanza del supermercato, che avevano tentato di fermare i tre sospettati intenti a sottrarre merce dai banchi vendita. I soggetti erano riusciti a fuggire salendo su un’auto, poi intercettata dai carabinieri sulla Provinciale 235 in direzione di Offanengo e fermata vicino ad un’area di servizio.