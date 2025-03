Milanotoday.it - Ruba le monetine dai parcometri e cerca di picchiare i ghisa (che lo avevano beccato)

Leggi su Milanotoday.it

Blocca lo sportello dei parchimetri (quello per recuperare le monete) con una lamella metallica e cosparge di sostanza gelatinosa il vano di inserimento dei contanti. In questo modo riesce a "svuotare" idi Milano, quelli per pagare la sosta su strisce blu. E lo fa in modo.