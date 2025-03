Quotidiano.net - Rtuk impone divieti di trasmissione a canali critici del governo turco

L'Autorità statale turca per la radio e la televisione () ha imposto un divieto sulle trasmissioni fino a 10 giorni a diversitelevisivi con posizioni vicine all'opposizione, in relazione alla copertura delle proteste contro l'arresto di Ekrem Imamoglu, il sindaco di Istanbul sospeso dall'incarico.ha imposto un divieto diper 10 giorni a Sozcu Tv e per 5 giorni a Halk Tv e Tele 1, popolari emittenti che danno spazio a voci critiche nei confronti del. Secondo quanto riferiscono i media turchi, sono state anche imposte multe contro gli stessi, oltre che contro Now, un'altra emittente.