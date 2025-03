Palermotoday.it - Rose Villain incontra i fan, mercatini e il nuovo spettacolo de "I 4 Gusti": cosa fare nel weekend

Leggi su Palermotoday.it

a Palermo per il firmacopie dell'album, doppio appuntamento con idell'usato in città e a teatro Gianrico Carofiglio porta in scena un recital sull’importanza di praticare la gentilezza o si ride con i nuovi sketch de I 4. Ilsarà ricco anche di visite guidate.