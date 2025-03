Quotidiano.net - Rosato (Azione): “Non entriamo in maggioranza”. Al congresso del partito ci saranno Meloni e Tajani

Roma, 27 marzo 2025 – Onorevole Ettore, da vicesegretario di, che è all’opposizione, ci spiega come mai alverrà la premier Giorgiae non la segretaria Pd Elly Schlein? “Abbiamo invitato tutti gli interlocutori con cui è possibile confrontarci su temi che ci stanno a cuore, a partire dallo scenario internazionale, i rischi per l’Italia e l’Europa, le preoccupazioni per le posizioni assunte dal presidente Trump. Perciò abbiamo invitato sia la premierche il vicepremiere la segretaria del Pd Schlein. I primi due ci. Schlein ha delegato a rappresentarla il capogruppo al senato Francesco Boccia, che accogliamo molto volentieri”.Tra guerra in Ucraina e giustizia, il fatto chevoti spesso con lamagari preoccupa il Pd? “La nostra posizione sull’Ucraina è netta, indipendentemente dagli altri partiti.