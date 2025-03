Ilnapolista.it - Ronaldo: «Non puoi fare feste nella città in cui giochi, io diversificavo: le organizzavo all’estero»

. No, non Cr7. Il “vero”. Il Fenomeno. Ha raccontato più in profondità alcune tappe fondamentali della sua vita e della sua carriera in un’intervista ripresa da Marca. Ad esempio il peggior fallo mai subito: “Uno dei tackle più feroci che abbia mai visto. Benfica contro Cruzeiro al vecchio Estádio da Luz, un’amichevole. Mozer giocava con tacchetti di alluminio da 21 dietro e 19 davanti. Un attaccante gioca con 9 e 11. Erano dei talloni. Già nel tunnel, camminava, era come Robocop. Il tackle più criminale che abbia mai subito è stato da parte sua”.racconta anche il suo infortunio terribile, all’Inter. “Nel 1998, ho iniziato ad avere una leggera tendinite e ho concluso bene la Coppa del Mondo. Pensavo fosse una cosa normale che capita a molti giocatori. Dal 1999 in poi, ha iniziato a peggiorare molto fino a rompersi parzialmente.