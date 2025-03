Movieplayer.it - Romanzo criminale 20 anni dopo, Michele Placido e Giancarlo De Cataldo: "Una svolta nel cinema italiano"

Il regista e lo scrittore sono stati protagonisti al Bif&st di un incontro con il pubblico per celebrare l'versario dell'uscita del film sulla banda della Magliana. "Non mi vergogno a dirlo. Mi hanno fatto un'intervista e mi hanno chiesto degli attori. Non sono riuscito a parlare. Ho guardato le ultime sequenze. Kim, Favino, Accorsi, Germano, Scamarcio. Erano tutti i miei figli". Unvisibilmente commosso e con la voce rotta dal pianto è stato protagonista al Bif&st, insieme aDe, di un incontro per celebrare i vent'dall'uscita di. Pellicola uscita nel 2005 e ispirata alpubblicato treprima. Una storia incentrata sulle vicende della banda della Magliana, la più potente organizzazioneche abbia mai operato a Roma .