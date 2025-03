Iltempo.it - Roma, torna la zona rossa per contrastare degrado e criminalità: in quali zone

Riparte la lotta ale allala. A seguito delle valutazioni emerse in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e di riunione di Coordinamento delle Forze di Polizia e nel quadro delle direttive contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2024, il Prefetto di, nella giornata di ieri, ha adottato una nuova ordinanza in continuità con il precedente provvedimento che, lo scorso 8 gennaio, ha istituito lea tutela rafforzata presso il Quartiere Esquilino e la Stazione Tuscolana. In particolare, il nuovo provvedimento ha revocato la misura vigente presso la Stazione Tuscolana, disponendo invece l'applicazione del protocollo operativo a tutela rafforzata a Valle Aurelia, tra il centro commerciale “Aura” e la stazione della metropolitana lì collocata, nonché la sua estensione nell'area della stazione Termini, a Piazza dei Cinquecento, via Marsala e via Giolitti (Quartiere Esquilino).