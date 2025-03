Romadailynews.it - Roma, sequestrato parcheggio abusivo a Portuense: due persone denunciate

L’area ospitava 100 veicoli senza alcuna autorizzazione urbanistica., 27 marzo 2025 – La Polizia locale diCapitale ha posto sotto sequestro un’area di 2.000 metri quadri utilizzata illegalmente comenel quartiere. L’intervento è avvenuto al termine di indagini condotte dagli agenti del XI Gruppo Marconi.Secondo quanto riportato in un comunicato, al momento dell’arrivo delle pattuglie, nell’area erano presenti circa 100 veicoli privati. Il sito risultava privo di qualsiasi requisito previsto dalla normativa urbanistica e non disponeva delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività.Duesono stateper gli illeciti: una donna ucraina di 60 anni e un uomo italiano di 45. I veicoli sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari, molti dei quali avevano versato somme anche consistenti per usufruire del