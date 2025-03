Sololaroma.it - Roma senza Joya, con Dybala out 3 vittorie sofferte: quanto peserà nei big match?

In una stagione che non lo vedeva così in forma ed integro da tanto tempo, Paulohadubbio “scelto” il momento peggiore per uscire di scena. Un infortunio, con annessa operazione al tendine e fine dei giochi anticipata, che gli impedirà di trascinare lain un rush finale da brividi, sia per un obiettivo Champions che sembrava impossibile fino a poco tempo fa, sia per i tanti scontri diretti che attendono la banda di Ranieri.che lavorerà sodo per tornare al top la prossima stagione, ma è il presente a preoccupare:la sua asnei bigdi fine campionato?I numeri dei giallorossil’argentino posso fuorviare e sono da commentare in maniera adeguata: sono 7 su 43 totali le partite saltate daquest’anno, solo in un’occasione è arrivata la sconfitta (2-3 col Bologna, l’ultima di Juric), in due il pareggio (Monza e Union St.