Romadailynews.it - Roma, scoperto a Tor Bella Monaca “l’albero della cocaina”: sei arresti

La droga era nascosta in una cavità del tronco. BlitzPolizia tra via Camassei e via Capitini., 27 marzo 2025 – Un nascondiglio ricavato nella cavità di un albero utilizzato come deposito per la droga. È quantodagli agenti del VI Distretto Casilino esezione VolantiPolizia di Stato durante un blitz a Tor, nella periferia estCapitale.L’operazione, scattata tra via Camassei e via Capitini, ha portato all’arresto di sei persone e al sequestro di oltre 70 dosi die crack pronte per lo spaccio. I pusher agivano protetti da vedette appostate su muretti o a bordo di auto, segnalando i movimenti degli agenti.A finire in manette anche un 43enneno, già aglidomiciliari, sorpreso in strada in via Albert Schweitzer. Gli altri cinque arrestati, di età compresa tra i 19 e i 34 anni, sono cittadini italiani e nordafricani.