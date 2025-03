Dayitalianews.com - Roma, rubano la caldaia a una vecchietta di 95anni, ladri si fanno prendere dai sensi di colpa e gliela restituiscono

Un ladro restituisce la refurtiva: il curioso gesto di un gruppo di malviventi a Cerveteri.Solitamente, inonmai ciò che hanno rubato, ma un gruppo di malviventi di Cerveteri, in provincia di, ha fatto eccezione. I criminali, infatti, hanno sottratto laa una signora disabile di 95 anni, ma, sorprendentemente, sono tornati indietro e le hanno restituito il bottino.Il gesto sembra dettato da un’improvvisa ondata di senso di, che ha prevalso sulla malvagità. Senza la, infatti, la donna sarebbe rimasta senza riscaldamento, acqua calda e gas, affrontando il freddo dell’inverno in condizioni difficili.Questo singolare episodio ha sorpreso la comunità locale, che non può fare a meno di riflettere su come, a volte, la coscienza possa prevalere anche nei momenti più inaspettati.