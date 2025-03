Sololaroma.it - Roma, rebus Saelemaekers: non solo il Nottingham alla finestra

Leggi su Sololaroma.it

Archiviata la sosta per le Nazionali, lascalda i motori per tornare in campo. Seppur abbiano perso alcuni elementi cruciali, i giallorossi sono riusciti a ricaricare le pile e vogliono dar seguito al loro ottimo momento di forma, in questo inizio 2025. La squadra ha ritrovato la sua serenità dal punto di vista mentale e si è portata a soli quattro punti dChampions League, con il 4° posto che è diventato un traguardoportata. I capitolini stanno preparando nel migliore dei modi la prossima gara con il Lecce, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare.Al tempo stesso, però, la dirigenza sarebbe al lavoro per quanto concerne la prossima sessione estiva di calciomercato. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi vorrebbe costruire una rosa competitiva, sotto ogni punto di vista.