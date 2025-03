Romadailynews.it - Roma, rafforzati i controlli a Valle Aurelia: nuova ordinanza del Prefetto

Dopo Esquilino e stazione Tuscolana, misure estese a nuove aree strategiche., 27 marzo 2025 – Rafforzamento deinell’area die nel quartiere Esquilino: è quanto stabilito dallafirmata daldiil 26 marzo, nell’ambito delle strategie di prevenzione adottate dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e dal Coordinamento delle Forze di Polizia.Il provvedimento, emesso in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2024, revoca le misure precedentemente attive presso la stazione Tuscolana, attuando invece il protocollo di “tutela rafforzata” nell’area tra la stazionee il centro commerciale “Aura”. Contestualmente, il dispositivo è stato esteso anche a Piazza dei Cinquecento, via Marsala e via Giolitti, nell’Esquilino.