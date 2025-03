Romadailynews.it - Roma. Nuovo blitz dei Carabinieri nei campi nomadi

Leggi su Romadailynews.it

(DIRE), 27 mar. – Negli ultimi giorni, idella CompagniaEur hanno eseguito una serie di verifiche all’interno deidislocati nel territorio di competenza, in particolare quello in via Luigi Candoni e via della Vasca Navale.Complessivamente sono state controllate e identificate 312 persone di etnia romena e bosniaca, delle quali 72 minorenni. Tra le persone controllate 108 sono risultate con precedenti penali.La straordinaria operazione di controllo è stata mirata a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e conseguente degrado urbano che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai cittadini, condivisa con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di, Lamberto Giannini, in seno al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.