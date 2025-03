Romadailynews.it - Roma, il 22 aprile via alla demolizione dell’ex Borghetto degli Artigiani

Lo stabile, da anni occupato abusivamente, sarà abbattuto. Forza Italia: “Fine di un incubo per i residenti”.Sarà demolito il prossimo 22l’ex, situato in via dell’Acqua Bullicante 234 a. Lo hanno annunciato il consigliere capitolino di Forza Italia Francesco Carpano, la capogruppo Rachele Mussolini e il coordinatore del partito nel Municipio V Alessandro Coricello.La struttura, un tempo confiscatacriminalità organizzata, era da anni teatro di occupazioni abusive, degrado urbano e attività di spaccio. Secondo quanto emerso in risposta a un’interrogazione presentata da Forza Italia, le operazioni disono ormai programmate.“Finalmente volge al termine una questione che Forza Italia ha seguito con attenzione e che per anni ha letteralmente terrorizzato i cittadini del Municipio V”, hanno dichiarato i rappresentanti del partito.