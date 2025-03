Romadailynews.it - Roma. Giannini (Lega): Bene Prefetto su zona rossa Valle Aurelia

(DIRE), 27 mar. – “Accogliamo con favore la decisione, da noi fortemente caldeggiata, del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, di istituire una, un segnale forte contro il degrado e l’illità che da troppo tempo affliggono l’area, sede di un centro commerciale e di una stazione di metro e treni.Tuttavia, riteniamo fondamentale estendere questa misura anche alladi Cornelia, un importante snodo di scambio per la città, con il capolinea di numerose linee Atac e Cotral e una stazione della metropolitana. La decisione spetta al, al quale chiediamo di valutare con attenzione questa possibilità, vista la quotidiana situazione critica di degrado, spaccio e microcriminalità che caratterizza l’area.Non possiamo permettere che quartieri strategici per la mobilità e la vita quotidiana dei cittadini diventino terreno fertile per malfattori, pusher e ladri.