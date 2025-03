Romadailynews.it - Roma: folla di fan al Foro Italico, Achille Lauro registra clip dedicata a città

, 27 mar – (AgenziaNova) – Fumogeni blu, sciarpe e bandiere nere e bianche con scritto “Abbracciami amoR”. Questa la fotografia deldi, dove 1.500 persone vestite di nero, nonostante la pioggia, si sono riunite per partecipare alle riprese del videodell’artista.“Ho scritto una canzone sumia, forse una delle mie piu’ belle di sempre”: cosi’, ieri, il cantanteno aveva comunicato sui social network la possibilita’ di partecipare al video della nuova canzone che fara’ parte dell’album “Comuni mortali”, in uscita il 18 aprile. Le iscrizioni online sono state aperte ieri e sono andate esaurite in poco tempo.Oggi i fan, gia’ a partire dalle 16, hanno animato gli spalti delintonando alcuni dei brani piu’ celebri dell’artista come “Amore disperato” e “16 marzo”, in attesa dell’arrivo del cantante.