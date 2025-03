Liberoquotidiano.it - Roma, droga in centro: maxi-blitz, chi finisce in arresto all'alba

Una-operazione anti-neldiha portato all'all'di 18 persone nella Capitale. Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di, è ancora in corso l'operazione dei Carabinieri della Compagnia diper eseguire l'ordinanza, emessa dal Gop del Tribunale disu richiesta della Procura della Repubblica capitolina - Direzione Distrettuale Antimafia. Le misure cautelari, come detto, riguardano 18 persone, di cui 8, condotte in carcere, gravemente indiziate di essere i promotori e membri di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Le altre 10 sono state invece sottoposte alla misura degli arresti domiciliari e dell'obbligo di presentazione in caserma, poiché gravemente indiziate di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.