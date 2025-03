Serieanews.com - Roma, doccia gelata: se ne va in Premier League

, nuova: un pilastro della squadra di Claudio Ranieri saluta e se ne va in: se ne va in(Ansa Foto) – SerieAnewsIl futuro di Alexis Saelemaekers è tutto da scrivere, ma già da qualche mese si fa un gran parlare di un possibile addio alla. Il belga, arrivato nella capitale la scorsa estate, ha subito mostrato il suo valore, soprattutto dopo un periodo iniziale di infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per due mesi.Ma la sua storia con lapotrebbe finire prima di quanto molti tifosi si aspettassero. Un anno in giallorosso che ha visto il classe 1999 cambiare pelle e imporsi come uno degli elementi più importanti della squadra. Da esterno alto a sinistra, ruolo inizialmente previsto per lui, si è trasformato in uno dei perni del 5-3-2 come quinto di destra, portando equilibrio, freschezza e qualità.